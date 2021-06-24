【愛傳媒黃珊珊專欄】有關北農專案，兩天之內我們成立了萬大國小和濱江市場兩處快篩站，替3200位攤商、承銷商、員工進行快篩，快篩陰性者就會施打疫苗，雖然需要兩週才能產生保護力，但我們的聯合醫院團隊在這兩週也會持續進駐北農，繼續協助篩檢，密切監控北農相關人員的健康狀態。

6月22日晚上我赴疾管署和中央疫情指揮中心開會，討論北市的執行狀況，我也在會議中清楚說明台北市自從快篩站成立以來，都是以快篩、PCR同步施作，但此次中央下令北農各個攤商、承銷商24日凌晨開始就必須持快篩陰性證明才能進場，為了加快速度擴充量能，我們選擇採取新北市的作法使用快篩，也在會議中跟中央取得共識。

對於確診案例，沒有人想要蓋牌，也從來沒有任何隱匿，這每一個數字，都是一個人，也都會經由法定傳染病系統上傳，根本沒有辦法蓋牌。

台北市到23日為止累計確診數為4522人，而且從CDC公布的數字來看，22日台北市的確診數25人，23日確診數22人，可見台北市的疫情正往好的趨勢發展。

但如果拿單一地點近一個月的累積數字來看，當然會引起恐慌，既然外界有疑慮，我們就是檢討改進，全力以赴，繼續做事，用快篩和疫苗來保護北農的工作人員。

作者為台北市副市長

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