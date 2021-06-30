新北市今日新增23例本土確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，23名確診者中，有9人是在居家隔離期間採檢出來，接觸者都在掌握中，有5人感染源與台北市北農、環南市場等群聚案相關，另外還有2名確診者感染源不明，衛生局正逐步釐清中。

侯友宜說，今天23名新增確診者中，9人是在居家隔離期間採檢出確診，其中3人是在解除隔離前才驗出來。

侯友宜指出，其餘14人大多與台北市感染源相關，其中有5人來自北農與環南市場，包括3名五股市民因為經常到環南市場批貨，造成家庭群聚感染，另外還有一名環南市場攤商確診後，傳染給2位住在新北市的家人，其中一位就是板橋大遠百工作的櫃姐。

侯友宜說，另外還有一名為中和市民，在台北市公司工作，被確診同事傳染，另外有一名新店市民在文山區的醫院被傳染，另外有一人傳染源來自桃園。

侯友宜指出，還有2名確診者感染源不明，1例在板橋、1例深坑，不明感染源會是防疫重點，衛生局正在查證中。

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