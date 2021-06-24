彰基將在南投設立新據點？據實價登錄最新資訊揭露，南投市三塊厝段的「大盤大大賣場南投店」所在地及附近土地，合計地坪約1433.2坪，今年3月以總價約2.87億元、地坪單價約20萬元成交，成為南投市今年以來，總價最高的土地交易！經查該筆交易的買家，乃是在中彰投雲各地都設有醫院的「彰化基督教醫療財團法人」，由於南投醫療資源有限，若彰基購地後興建中大型新院區，將可望為南投挹注醫學中心級的醫療服務，使南投更加宜居。

台灣房屋南投家友特許加盟店店東姚高揮表示，彰基有意購地的消息，地方早有所聞，因為彰基在南投市所設的南投基督教醫院佔地狹小、空間吃緊，近年彰基一直積極尋地擴大醫療服務量能。而彰基這次購地的區段緊鄰南投市中心，且周邊環繞公家機關及縣立體育場，區段條件不錯，近年土地成交單價大約落在16-26萬元之間，因此彰基以每坪約20萬元的價碼購地，符合當地行情。

姚高揮分析，彰基本次所購土地，分成大、小兩個區塊，現為賣場的土地，面積較大，佔地超過1200坪，可規劃為院區，臨民族路約214坪的小基地，則可做為停車場及員工宿舍；由於該地不僅交通動線佳，且鄰近消防局與南基醫院，有助整合醫療資源，對彰基而言是十分理想的設院地點。

除了彰基之外，今年還有許多醫療生技相關產業豪邁置產！今年3月，台北牙醫診所斥資1.26億元購入北市重慶南路透天店面；知名植髮診所生髮堂，亦以9000萬元買下北市東區店面；上櫃醫材大廠明達醫(6527)，則海砸3.11億元，取得桃園八德大興段近1300坪工業地，為將來發展預做佈局；此外，生產快篩試劑、血氧機等抗疫物資的泰博科技，也在今年1月花費3.77億元，購得新北產業園區的全棟廠辦。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，在疫情籠罩下，國際對醫材、藥品、儀器的需求大幅增加，國內民眾對醫療的重視度也更甚以往，讓醫療生技業成為疫情期間，仍維持正向成長的產業；也因市場需求增加，相關產業斬獲充裕資金的同時，更積極置產以強化營運量能，使醫療生技業晉身不動產的消費主力之一。