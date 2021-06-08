美國參議院數位共和黨大老表態反對財政部長葉倫（Janet Yellen）在七大工業國集團（G7）會議達成的協議，這項協議同意實施全球最低公司稅率，同時允許更多國家向大型跨國企業課稅。共和黨的反對立場，使美國是否有能力實施大規模全球協議的前景蒙上陰影。

共和黨人若堅持反對，可能促使拜登總統動用預算程序，在不需要共和黨支持下，僅以民主黨的票數強行通過這項倡議。

但華府律師和稅務專家懷疑在沒有制定新的國際條約下，能否完成這項稅負工作，而國際條約需要參議院至少三分之二多數票才能過關。目前民主黨和共和黨在參議的席次為五五分。

共和黨參議員 John Barrasso在談到這個G7財長會議達成的稅負協議時表示，這對美國而言是錯誤的事。這位參議院共和黨大老表示：「這是反競爭、反美國、且對我們不利的事，就在我們試圖讓經濟繼續成長，正要擺脫這場大流行病之際」。

G7成員國財長上周六達成具里程碑意義的協議，同意制定至少為15%的全球最低公司稅稅率，並針對約百家大型、高獲利企業，允許市場經濟國家對其超過10%利潤之獲利的20%徵收稅金。

當時葉倫表示，這是史無前例且意義重大的承諾，將終結全球稅負競相逐底的現況。

作為交換，G7 國家則同意撤銷數位服務稅，但何時撤銷則取決於新稅制的實施。

(時報資訊)