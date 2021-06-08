受惠於暑假前和重返辦公室的購衣需求激增，提供線上購物和時尚服務的電商平台Stitch Fix上季營收意外強勁，且虧損小於市場預期，受此激勵，周一盤後股價飆升16.15%，報67.30美元。

此外，Stitch Fix本季營收展望亦優於市場預期，並上修全年營收目標。此前受新冠肺炎疫情帶來的不確定性影響，該公司在今年初調降全年財測。

即將上任的執行長，同時也是現任總裁Elizabeth Spaulding表示，隨著全美服裝零售業的情勢改善，Stitch Fix的成長動能也持續升高。Spaulding將於8月1日從創始人Katrina Lake手中接下執行長職位。

Stitch Fix公布第三財季（截至5月1日）營收年增44%，為5.356 億美元，優於分析師預估的5.11億美元。淨損為1,880萬美元，相當於每股虧損18美分，較前一年同期的虧損3,390萬美元、每股虧損33美分大幅改善，亦小於市場預期的每股虧損27美分。

其平台的活躍客戶數年增20%，達到410萬人，較前一季增加23.4萬人。每活躍客戶營收為481美元，較前一年同期下滑3%，但較前一季成長3%。

該公司預估第四財季營收較前一年同期成長21.8%～24%，優於分析師預估的年增20.6%。展望2021財年，Stitch Fix最新預估營收介於20.7億～20.8億美元，相當於年增20.9%～21.5%，亦超出分析師預測的成長19.1%。

截至周一收盤，Stitch Fix今年以來股價跌約1%，市值為62億美元。

(時報資訊)