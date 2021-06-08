美系外資針對PC相關半導體族群出具最新研究報告，看好低庫存以及具有質量內容提升的個股，點名瑞昱(2379)、祥碩(5269)及譜瑞-KY(4966)。

美系外資表示，進入後疫情時代，PC產業相關的半導體族群，面臨著零組件庫存、毛利率不對稱的風險，故相對看好低庫存以及具有質量內容提升的個股，包括看好高速運輸傳輸概念股祥碩、譜瑞-KY，同步看好瑞昱。重申祥碩、譜瑞-KY、瑞昱「加碼」評等，其中祥碩目標價由1300元調高至1800元；至於譜瑞-KY、瑞昱目標價分別上看1700元、606元。

美系外資表示，就CPU相關族群來看，看好桌機市場優於預期，主要受惠電競需求強勁，加上通路庫存較低，以及晶片規格升級將由明年首季啟動，故祥碩將可望受惠，至於電腦周邊晶片來看，PC OEM的Wi-Fi、乙太網、高速接口的庫存水平仍很低，相關產品一直到今年第一季才出現明顯的價格調漲，預估相關產品第二季也繼續調高價格。

美系外資表示，儘管市場持續看好居家辦公、遠距教學等趨勢在今年將延續，但根據數據顯示，今年首季庫存已經提升至57天，較去年第四季48天較高，且相較於過去8年的49.6天已顯得偏高，故對於PC OEM廠和通路的庫存回補轉為較中立看法，但看好下半年庫存回補還是會持續。

(時報資訊)