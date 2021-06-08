疫情居高不下，高市府農業局與在地農民團體聯手推出「高雄首選蔬果箱」，蔬果都是經過農藥快篩合格，並由高雄的營養師Mia為民眾規畫1周7日所需蔬果量，蔬果箱1箱就包含1個成人一周的蔬果能量，讓民眾安心宅在家防疫。

5月中，新冠肺炎疫情捲土重來，全國進入三級警戒已有一段時日。農業局協助農民產銷，並提供民眾更方便的居家抗疫，推出高雄首選蔬果箱，內容包括葉菜類、蕈類、芽菜類、水果及辛香料等共13樣農產品，皆經過農藥快篩合格，不但吃出營養健康，也吃出安全安心。

農業局表示，民眾可在「高雄首選電商平台」的蔬果箱專區購買蔬果箱，此外，大樹區農會、大社區農會、六龜區農會及美濃區農會也將陸續推出有具產地特色的季節性蔬果箱，包括鳳梨、芒果、木瓜、米及農產加工品等優質高雄農產品，讓民眾不必出門，就可以輕鬆訂購農產品。

營養師Mia提醒大家，吃蔬果是提升免疫力最簡單且天然的方法，包括植化素、膳食纖維及維生素C，都是對人體相當有益的營養成分；請民眾盡量選用在地生產的當季食材，並且挑選色彩多樣的原型食物，可以保留食物中最完整的養分，在疫情期間戴上隱形的口罩。

農業局長張清榮表示，農產品是民眾每日必需的生活用品，而農民辛苦栽種的農產品也不耐儲放，因此特別於高雄首選電商平台推出高雄首選蔬果箱，讓農產品能在新鮮美味的時候，及時送達給民眾。

(中時 )