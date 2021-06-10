儘管今(2021)年投資市場波動大，不過，仍繳出股債齊揚的好成績。展望第三季，面對通膨升溫、新冠疫情反覆、聯準會寬鬆政策退場等擔憂，預期金融市場仍將持續波動劇烈，法人建議，雖然景氣快速復甦，經濟成長轉趨樂觀，但仍存不少危機，需抱持風險意識，採取兼顧收益及平衡分散的防疫投資策略，以度過波動期。

全球經濟成長雖逐步走揚 但投資市場仍存危機

今年累計第二季以來，全球股債齊揚，股市方面，全球股市上漲7%，領先新興股市上漲5%，其中美國價值型股票上漲7.13%，領先成長型股票上漲5.87%。債市方面，美國十年期公債殖利率自今年3月31日1.74%高點，回落至1.53%，支撐多數債市反彈，此外，原油需求回升預期，推升布蘭特油價大漲近兩成，至每桶72美元之上，創2019年五月中以來新高，商品出口國引領新興債漲逾4%，美國高收益債及波灣債漲幅約2%。(彭博資訊，取MSCI股價指數、羅素3000價值及成長指數、彭博巴克萊債券指數，美元計價，截2020/6/8)。

除了投資市場有好表現，全球經濟成長也傳出好消息，在疫苗陸續施打下，美國、歐洲、中國等各地經濟活動逐漸重回常態，帶動摩根大通5月全球製造業PMI（經理人採購指數）衝上近11年來新高，包括：IMF（國際貨幣基金）、聯合國、OECD（經濟合作發展組織）近期先後上修今年全球經濟成長率，預估從5.4~6%不等。

種種跡象顯示，投資市場後市依然大好，但實際上，樂觀正向發展之下，也潛藏不少危機，一是製造業供應短缺及商品價格大漲，通膨壓力陡升，市場更擔憂聯準會寬鬆政策提前退場；二是新興市場因為疫苗取得不易，陷入二次疫情危機；三是美國兩黨對於基礎建設及加稅政策的協商進展、美中情勢，這些因素將不定期擾動盤勢，資金在成長股、價值股之間游走，金融市場波動在所難免。

法人教你Q3布局策略

第一金投信認為，現階段進入後疫情時代，金融市場機會與風險並存，投資人更應該處變不驚，做好資產配置，把握回檔布局的機會。因為根據歷史經驗，全球股市歷經重大危機後，自低點反彈的第1年，平均漲幅42.2%，第2年則轉入震盪行情，平均最大跌幅為9.8%，但累計全年平均仍上漲12.7%。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧指出，去年全球股市已自谷底反彈，今年來則呈現大幅震盪，類似過去第2年的情形，景氣基本面支撐下，預期震盪向上模式不變。建議投資人採取分散策略，投資操作上，除了可留意價值股的轉機題材之外，高股息資產如：REITs、水電瓦斯等公用事業產業，以及債券收益資產、跌深的成長股，都是不錯的選擇。或者，可透過靈活配置、動態調整的平衡型基金，趨吉避凶，一次掌握疫後投資契機。

富蘭克林投顧則建議，迎向第三季，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，建議投資人樂觀中仍需抱持風險意識，採取兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略度過波動期。第三季看好『疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠』三大主題，以美國平衡型基金及美國高收益債券型為核心，股票投資首選美國價值型股票及基礎建設產業，積極者可搭配天然資源產業，留意創新成長產業與新興亞洲股票型基金的震盪買點，建構進可攻退可守的投資組合。

(中時新聞網)