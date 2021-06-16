聯準會(Fed)本周召開決策例會，根據兩份最新訪調結果顯示，投資專家普遍認同Fed通膨竄升為暫時性的說法，預期今年底前Fed都將按兵不動，明年初寬鬆退場，明年底展開升息。

CNBC周三公布最新訪調結果指出，多數投資專家認為通膨已取代疫情，躍升為美國經濟的頭號風險，儘管如此，六成的受訪者視物價上漲為暫時性，僅兩成九認為是長期的問題。

投資專家預估今年美國消費者物價指數(CPI)全年年增率為3.88％，高於2020年的2.76％。不過，通膨料在今年11月觸頂，屆時CPI估達5.3％。

富國銀行資深經濟學家維特納(Mark Vitner)表示，「通膨將持續上揚，居高不下的期間還會比Fed預期的還要長，不過還不至於會影響Fed量化寬鬆措施退場或升息的時程。」

與上次的調查結果一樣，投資專家認為Fed下一個重大政策調整將是縮減購債，預計將在今年10月宣布相關決策，並於2022年1月實施。

至於升息的時點，多數受訪者認為是明年11月，較上次調查提早1個月。

高達9成4的投資專家認為美國經濟衰退已經結束，預估今年第4季經濟就可完全復甦至疫前水準，全年成長率估逾6.4％，失業率將下滑至4.9％。

投資專家預估今年底標普5百指數封關水位將落在4,285點，明年底將漲破4,468點。美國10年公債殖利率今年底估達1.85％，明年升破2.3％。

此外，根據美國銀行的全球基金經理人月調，有將近七成五的受訪者表示通膨飆升是暫時性的狀況，只有兩成三認為是長久的問題。

基金操盤人普遍認為，Fed未來幾個月將開始討論縮減購債，六成三受訪者預估8或9月就會暗示縮減購債。

基金操盤人由於看好股市將持續上漲，因此整體現金配置部位下降至3.9％，而債券配置水位則下滑至三年新低。