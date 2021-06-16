美國聯準會（Fed）將於美東時間周三（16日）下午2時（台北時間為17日凌晨4時），舉行最新的利率會議，市場靜候會議結果，美股開盤呈現狹幅整理，道瓊工業指數小漲9點開出，隨後轉跌，那斯達克指數小漲0.2%。

截至台北時間21點44分，道瓊工業指數下跌37.55點或0.11%，暫報34261.78點；那斯達克指數上漲31.36點或0.22%，暫報14104.21點；S&P500指數下跌0.91點或0.02%，暫報4245.68點；費城半導體指數上漲11.01點或0.34%，暫報3236.99點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉上漲0.86美元或0.14%，暫報600.22美元；台積電ADR上漲0.16美元或0.13%，暫報119.61美元；聯電ADR下跌0.09美元或0.94%，暫報9.47美元。

美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）即將召開利率會議，市場靜候其最新決議和對經濟前景看法，儘管市場大多認為Fed並不會有任何行動，不過由於近期通膨升溫，美國消費者物價指數（CPI）創高，仍然不排除將Fed將暗示縮減購債的可能。