娃娃機台台主的陳志豪、陳志成兄弟與同家店租台的歐姓台主因口角細故，前年他們糾眾強行擄走歐男後，揶揄、嘻笑後持棒將他打死，最高法院依傷害致死罪將陳姓兄弟與另名同夥分別重判10年6月到8年6月不等刑期定讞。

2019年12月，陳姓兄弟糾集多人至選物販賣機店，看到歐男開車前來，他們將被害人押上車載至山水步道口後，毆打被害人致死，期間共犯還在一旁以行動電話拍攝案發經過，又以言詞煽動在場人，甚至於被害人遭毆打時發出嘻笑聲。

檢方依殺人罪起訴，歷審勘驗陳志豪兄弟行凶時的錄影畫面，發現他們有相互提醒「別打頭」、「打腳」，認定陳志豪等人在案發全程，都沒有任何攻擊或指使他人攻擊被害人頭部之舉動，沒有殺害被害人的故意。

歷審考量陳志豪3人絲毫不知尊重他人身體、生命法益，只為逞凶鬥狠即為本案犯行，致被害人喪失寶貴之生命，惡性實屬重大，依傷害致死罪各判刑10年6月、10年2月及8年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )