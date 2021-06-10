財政部10日指出，5月實徵淨額為2,932億元、年增28.5％，累計今年前5月實徵淨額為8,932億元、年增19.4％。

累計前5月實徵淨額占累計分配預算數113.1％，占全年預算數約36.6％。財政部統計處指出，今年前5月總稅收為8,932億元創歷史同期新高，主要為前5月證交稅收規模達到1,098億元同創歷史同期新高、年增1.3倍所貢獻。

官員表示，證交稅收已連續20個月呈現正成長、為史上第三長，僅落後1988年～1990年期間22個月正成長、1996年～1997年期間21個月正成長紀錄，若6月還是正成長，將躍升為史上第二長。

今年以來證交稅收成長關鍵在量能，台股5月實際交易戶數衝上386.7萬戶改寫歷史新高、當沖戶數則突破20.3萬戶，助攻台股成交量與稅收。今年前5月台股日均成交量為4,651億元創歷史同期新高，相較去年同期（1,923億元）年增1.3倍，前5月證交稅收受其挹注同步成長。

(工商 )