美國國務卿布林肯(Antony Blinken)宣佈將恢復與台灣進行《貿易和投資框架協議》（TIFA）談判，以加強美國在亞洲市場的影響力，並對中國在政治上施壓，引來北京的強烈抗議。俄羅斯專家認為，美方的動作無法帶動其盟友跟進與台灣進行貿易談判，日本與中國貿易關係太緊密不可能加入，只有英國或許會跟進。

俄羅斯《衛星通訊社》指出，美國宣布重啟美台自由貿易談判後，台灣對此熱烈歡迎，政界甚至期待美國的盟友能跟進，北京一如預期對美方做出強烈回應。

美台貿易談判恢復後，是否會促使其盟友跟進？專家認為只有英國有可能，其他國家都不會跟進。（圖／路透）

俄羅斯戰略研究所專家米哈伊爾．別利亞耶夫(Mikhail Belyaev)受訪時表示，美國之所以對與台灣簽署自由貿易協定感興趣，是因為它能藉此確保其在亞洲市場的存在，它把台灣當作為其在亞洲的經濟和政治立腳點。由於美國商品在亞洲市場遭遇中日韓的強大競爭，大多數美國商品在亞洲並不受歡迎。台灣可以成為美國的市場基地，談判中也必然對台灣施加強大的政治壓力，要求將美國的經濟利益寫入貿易協定當中。

有些西方觀察家認為，美方利用台美貿易談判來對北京進行政治施壓，別列亞耶夫不同意此一觀點，他認為，美國以此當籌碼不太可能奏效，而且還會加劇中美關係惡化，以致其他一些問題更加複雜化。

美方一旦開了與台灣貿易關係制度化的先例，是否會促使其在歐洲和亞洲的盟友也跟進與台灣進行官方貿易談判？別利亞耶夫認為，「除了英國，誰都不會這樣做。」

他表示，英國脫歐之後，完全可以緊跟美國腳步。日本雖然也是美國最緊密的盟友，但是日本與中國的經濟聯繫非常緊密，因此不可能跟進美國的做法。歐洲國家在經濟上也與中國大陸緊密相連，歐盟以及個別成員如德國、法國和義大利，不太可能為了與台灣簽署貿易協定而得罪北京，因此不能期望他們跟進美國的做法。

報導指出，美台發展雙邊貿易和解決美台貿易爭端的談判始於1995，但2016年歐巴馬卸任總統後，談判走進了死胡同。

(中時新聞網)