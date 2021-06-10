私募股權基金業者（PE）翹首盼望的官方管理辦法，10日由行政院發布行政命令，即日起生效。根據此項管理要點，PE可納入配合國家政策、投資重要策略性產業，為保險業及其它資金流向PE，打開合法之門！

由國家發展委員會提出、最新獲行政院通過的「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，國發會並沒有成為PE業的目的事業主管機構，但實際上已是PE資金與大部分大型法人資金池連結的關鍵推手，包括國發會可對申請符合資格的PE業者出具資格函，PE業者將據此申請國發基金投資，依此要點完成資金募集的PE，亦要送至國發會備查。

國發會在要點中指出，此舉目的在擴大國內保險業及其他資金，透過私募股權基金投資重要策略性產業，以促進產業及經濟發展。對於每件PE申請案的最低基金規模，要點中列為新台幣10億元。

股權投資協會理事長邱德成表示，台灣股權投資事業落後國際有一段差距，如今台灣私募股權投資終能破門而出，「我們會急起直追，讓私募股權投資成為台灣下一波經濟產業起飛的關鍵動力。」

股權投資協會表示，新冠病毒去年全球肆虐以來，在搶奪疫苗的行動中，新加坡就動用其主權基金投資的力量，以「投資」掌握「資源」，突顯了私募股權基金可多元運用的價值。

(工商 )