美國總統拜登和英國首相強生今天將首度面對面會談。前來英國訪問的拜登預料將對強生表達明確警告，要求勿讓脆弱的北愛爾蘭和平落入險境。

法新社報導，這場會面是拜登（Joe Biden）上任後首次海外出訪行程之一，儘管他熱衷重新確認美英兩國「特殊關係」強度，但有報導稱，對於強生（Boris Johnson）處理英國脫歐的方式和北愛爾蘭和平所受的相關影響，拜登已下令美國外交官要對英相加以斥責。

英國和歐洲聯盟（EU）對於脫歐後雙邊貿易協議有關北愛爾蘭的部分，也起激烈爭執。歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天證實，她在週末出席於英國召開的七大工業國集團（G7）峰會時，將和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）一同向強生提起這項議題。

不過，唐寧街寄望強生和拜登這場會面，能讓英美兩個歷史悠久的盟邦有機會合作，在氣候變遷、科技到貿易等層面協助塑造2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後世界。

然而，英國「泰晤士報」報導，華府目前駐英國最高層級外交官藍佩特（Yael Lempert）告訴英國首席脫歐談判代表佛羅斯特（David Frost），由於英國政府反對在北愛爾蘭港口進行查驗，使得愛爾蘭和歐洲的緊張情勢正在升溫。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則強調，拜登不會對強生表示威脅或下最後通牒，但美國總統「如磐石般堅信」，1998年達成的耶穌受難節協議（Good Friday Agreement）必須受到保護。

北愛爾蘭受英國統治引發長達30年的暴力衝突，因耶穌受難節協議而得以終止。拜登以擁有愛爾蘭血統為榮，他在愛爾蘭也還有遠房親戚。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）表示，拜登政府介入北愛爾蘭爭議「意義重大」，並且合乎「常識」。

他說，從美國角度來看，和價值觀相似的國家或聯盟站在同一陣線很合理。他也呼籲倫敦同意對輸入北愛爾蘭的動物、肉品和乳品進行查驗。（譯者：張正芊）1100610

(中央社)