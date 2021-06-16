「歐美峰會」15日發表聯合聲明，首度強調台海和平與穩定的重要性，蔡英文總統今天在推特表示感謝，她說，此時此刻，台灣正受到國際社會的矚目。因此我們更要控制住疫情，把自己穩住，台灣才能在國際舞台上站穩腳步。

「歐美峰會」此次發表的聯合聲明，也是繼美國拜登總統及歐盟領袖於6月13日七大工業國集團（G7）領袖峰會聯合公報內載明對台海和平與穩定的重視後，短短兩天內再度力挺，展現對台灣的堅定支持。

蔡英文今天透過推特和臉書，謝謝歐盟理事會米歇爾主席、歐盟執委會馮德萊恩主席及美國拜登總統，昨天在歐美峰會後發表聯合聲明，首度強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

另外，她也謝謝台灣好朋友、捷克的賀吉普市長用影片傳來問候。蔡英文強調，此時此刻，台灣正受到國際社會的矚目。因此我們更要控制住疫情，把自己穩住，台灣才能在國際舞台上站穩腳步。並呼籲民眾「來我的推特一起拚外交」。