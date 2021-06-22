立陶宛宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，蔡英文總統今晚表示，就像立陶宛外交部長所說，熱愛自由的人們就該互相照顧，「是的，我們會繼續和所有共享民主價值理念的國際夥伴們互相扶持，一起克服疫情的挑戰！」

蔡英文在臉書首先用立陶宛語說「謝謝，立陶宛！」今天下午，立陶宛宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，她要向立陶宛希莫特總理和政府，表達最深的感謝。

她說，在歐洲波羅的海旁的立陶宛，和台灣一樣，都歷經辛苦追求民主自由的過程，也因此和我們共享相近的價值理念，並格外能理解台灣的處境。

蔡英文指出，最近幾年，立陶宛常常為我們發聲，支持台灣參與WHO等國際組織，去年，我們也提供過10萬片口罩給立陶宛，一起面對疫情的挑戰。

她強調，就像立陶宛外交部長 Gabrielius Landsbergis 在推特上所說的，儘管只是很小的方式，還是很驕傲可以跟台灣人民團結一起共同對抗新冠病毒，熱愛自由的人們就該互相照顧！「是的，我們會繼續和所有共享民主價值理念的國際夥伴們互相扶持，一起克服疫情的挑戰！」