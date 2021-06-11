福斯集團美國主管周四與美國環保局(EPA)局長會面，商討電動車以及如何在拜登(Biden)政府修改排放規則之際，推動潔淨汽車的問題。

福斯集團美國總裁兼執行長Scott Keogh與EPA主管Michael Regan進行了會談，Keogh重申支持加州排放協定。

福特、本田、福斯和BMW在2019年7月與加州政府達成自願性協定，規範2026年車款的減少排放標準，並希望能達成全國的單一標準。

Keogh表示，現在有更多車廠有同樣的感覺，這是件好事，也歡迎他們站在同一陣線。

由於EPA宣布了一項排放規定的修改，Regan也在本周三與通用、Stellantis和豐田的高層進行會談。通用則希望政府在碳排目標給予車商更多彈性。

川普政府在2020年敲定了汽車排放標準，要求到2026年的每年汽車燃油效率要提高1.5%，遠低於歐巴馬政府時期的5%標準。

(時報資訊)