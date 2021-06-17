在CNBC周三舉辦的Evolve大會上，英特爾執行長傑辛格（Pat Gelsinger）在其中一個小組討論中表示，他預期半導體產業的成長將有「10年的好光景」。

傑辛格表示：「我們相信這個市場、這個世界，正處於一個極度擴張的時期，我預測我們將迎來美好的10年，因為這個世界正變得越來越數位化，而一切的數位化都需要半導體」。

其言論顯示，諸如砸下200億美元在亞利桑那州建造一座晶圓廠的計畫，英特爾在晶片生產方面的投資所創造出的產能，即使在當前全球晶片荒緩解之後仍有其用處。

英特爾最近亦宣布將跨足晶圓代工的計畫，為其他公司製造微晶片。

傑辛格並表示，英特爾計畫在今年底之前，宣布在美國或歐洲額外建造一座「大型晶圓廠」。

傑辛格與高通執行長亞蒙（Cristiano Amon）均參加這場小組會議。兩人都在今年初上任。

雖然兩家公司互為競爭對手，但兩位執行長建議雙方可以在不重疊的領域上合作。傑辛格表示，毫無疑問的，英特爾是電腦運算晶片的領導者，而高通則是通訊晶片的領頭羊，「當運算遇上通訊，是的，會有很多新的用例（use case）」。

亞蒙則表示，他認為英特爾的代工計畫可能成為高通的優勢，兩家公司有很多合作機會。

針對美國眾議院提出的大規模科技法案，其中包括將撥款520億美元用於強化半導體研發、設計和製造，高通執行長亞蒙表示，伴隨著半導體製造業「返鄉」，我們樂見建立一個更強韌的供應鏈，我認為這也非常重要。

此外，兩家晶片巨頭亦密切關注競爭對手輝達以400億美元從軟銀手中收購晶片設計公司安謀（Arm）的交易。安謀發言人周一表示，公司「非常有信心」，這項交易將獲得批准。

亞蒙周末接受英國媒體訪問時表示，如果這項交易遭到政府阻攔，或安謀仍將成為一家獨立公司，那麼高通會有興趣投資這家公司

傑辛格在周三的討論中則表示，我們曾公開表示我們對輝達併購安謀的交易感到擔憂，如果還有其他可能的做法，我們肯定會有興趣去了解。