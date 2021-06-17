歐洲央行(ECB)首席經濟學家Philip Lane周四表示，討論要結束ECB的緊急購債計畫，還為時過早，也沒有必要。Lane補充表示，ECB九月份的一次重要政策會議之前，仍有大量的經濟數據有待公布。

Lane在彭博電視的訪問中表示，根據歐盟1.85兆歐元的傳染病緊急購買計畫(PEPP)，歐洲央行的購買計畫沒有固定的數量限制。

歐洲央行在上周決定維持較高的債券購買水準，但是措辭仍維持一定程度的模糊，以便能容忍部分的波動。