因應疫情 國防部暫停辦理7月教召 13:112021/06/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部宣布，暫停辦理110年7月份後備軍人教育召集訓練。(圖為示意圖／中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天表示，因應疫情，暫停辦理7月的後備軍人教育召集訓練；暫停辦理的教育召集，將不實施補召。 國防部日前宣布，自5月12日起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，避免群聚感染風險；因疫情持續延燒，國防部今天表示，暫停辦理7月的後備軍人教育召集訓練，暫停辦理的教育召集將不實施補召。 為防堵疫情，原預計7月12日至16日舉行的漢光37號實兵實彈操演，也將延後至9月實施。 因應疫情遠距上課 暨大獲准啟動通訊諮商 國產疫苗無國際認證 近7成不願打 #教育 #疫情 #7月 #國防部 #訓練 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻感謝警察辛勞 永和警友會致贈警察節禮品 15:062021/06/11 寶島 趙傳7月北流個唱確定延期 遭疫情波及損失數千萬 12:402021/06/11 娛樂 母親節＋疫情助攻 電商業績紅不讓 04:102021/06/11 財經要聞 疫情催動 線上個人信貸破1.1兆 04:102021/06/11 金融．稅務 7月擬可開放一般民眾打疫苗 侯：已準備好 新北一天可達5萬人次 16:302021/06/11 生活 台股區間盤整 後勢看疫情變化 17:122021/06/11 財經 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 15:452021/06/11 生活 最新商用不動產表現未走弱 專家：後況堪憂 14:552021/06/11 房市新訊 台灣疫情燒 從台入境澳門者今起實行「21＋7」防疫措施 11:512021/06/11 兩岸 受疫情影響 全台血液庫存告急 僅剩3.7天 11:472021/06/11 生活 疫情下的冷血政治 04:102021/06/11 時論廣場 政治熱門新聞 專家爆高端二期解盲成功是「既定劇本」侯友宜回應了 - 政治 沈富雄爆高端解盲後下一步 網：反串也太生動了 - 政治 傳蔡英文急電前日本首相催促疫苗？外媒曝內幕 - 政治 侯友宜一張照感動10萬人 名醫驚：難怪他民調高 - 政治 陳時中今天公布24人染疫亡 游盈隆發現一件事令人驚悚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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