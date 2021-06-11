國防部今天表示，因應疫情，暫停辦理7月的後備軍人教育召集訓練；暫停辦理的教育召集，將不實施補召。

國防部日前宣布，自5月12日起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，避免群聚感染風險；因疫情持續延燒，國防部今天表示，暫停辦理7月的後備軍人教育召集訓練，暫停辦理的教育召集將不實施補召。

為防堵疫情，原預計7月12日至16日舉行的漢光37號實兵實彈操演，也將延後至9月實施。