日本TBS電視台報導，日本厚生勞動大臣田村憲久今天說，如果東京都疫情在東京奧運舉行期間再度擴大，政府仍應該發布「緊急事態宣言」。

田村說，日本全體國民的健康與生命非常重要，不管什麼時候只要有其必要，政府都會做出包括發布「緊急事態宣言」的因應作為。

田村是在今天的政府防疫對策分科委員會結束後，作上述表示。如果20日解除宣言的東京都再發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大的情況，即使是在東奧舉行期間，他認為仍應該發布「緊急事態宣言」。

受境內疫情延燒影響，日本政府共對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」，除了較晚被納入的沖繩縣原本就將實施到6月20日，其餘9地原本預計5月31日解除；但這9地疫情日前未見明顯改善，日本政府決定延長到6月20日。

由於現階段除了沖繩縣外9地疫情都有趨緩跡象，日本政府將於今天晚間正式宣布，9地如期在20日解除宣言，但包括東京都在內7地將轉為實施「防止蔓延等重點措施」，期間暫訂到7月11日止。