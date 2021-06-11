苗栗縣11日新增56例確診者，其中外籍移工50例、本籍6例，為京元電子48人（外籍移工47、本籍1）、智邦科技6人（外籍1、本籍5）、京鼎精密科技2人（外2）。縣長徐耀昌表示，苗栗縣確診人數僅次於台北、新北、桃園，所配發的疫苗僅9000劑，遠不如鄰近的新竹縣、新竹市，會再積極向中央爭取。

徐耀昌指出，11日的確診者中，京元電子有48人，其中外籍移工47人、本籍勞工1人，智邦科技6人，其中外籍人士1名、本國籍5名，京鼎精密科技2人均是外籍移工。其中44例無症狀，目前確診個案，已收治隔離中，相關足跡已公告於苗栗縣政府網站。

徐耀昌表示，苗栗縣人口54萬人，所配發疫苗僅9000劑，全數均已施打完畢，但確診者已達435人，僅次於雙北、桃園，新竹市人口45萬人獲配13000劑、新竹縣人口57萬人疫苗有13600劑，徐耀昌請中央以公平公開迅速的方式補撥疫苗，才能讓地方與中央共同協力對抗疫情，同時也呼籲行政單位及鄉親，要特別注意自身健康管理。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，目前社區篩檢站11佔篩檢2332人，共有3人陽性，機率為0.3％，專責病房佔床率42％，集中檢疫所202人，住院人數86人，死亡人數為0。

快篩的部分，佳裕公司全廠快篩317人，全數陰性。台灣保來得公司全廠快篩202人，全數陰性。頂埔里社區快篩251人，全數陰性。50人以上潛在高風險企業共34家，縣府逐一接洽聯繫，目前已完成篩檢15家，安排10家媒合快篩。竹南頭份工業區已安排6月15日設置廠區員工專案篩檢站。

此外，徐耀昌也宣布12日起，苗栗縣獲配9000劑AZ疫苗給予75歲以上長者施打，當天將開放線上預約報名，額滿為止。徐耀昌也表示，縣內外籍移工感染新冠肺炎比例超過8成，移工經常群聚，與當地社區居民生活緊密，有極高比例互相感染，為了不讓疫情擴散，縣府努力圍堵，避免病毒進入社區，守護其他移工及居民，請大眾見諒。