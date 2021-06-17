新北今新增87例本土病例，中央目前放寬居家快篩規定，新北市長侯友宜今日也到快篩劑企業視察，他表示，企業普篩是現在的重點，但希望市民未來有居家快篩的觀念想法，今日視察看到企業快篩劑產量可到1000萬劑，只要中央指引一下來，新北配套措施馬上會做。

侯友宜表示，針對安心企業快篩計畫，目前已有114件送審，其中有15家送件完畢，10家開始篩檢，受檢者6876位，篩檢陽性1位，最近已請經發局與企業、公會溝通，讓企業篩檢變成主力，避免引發後遺症，造成工廠無法營業。

另外，近期看了快篩業者，業者一定要將試劑做更高的品質，準確率要90至95％，越大量生產越買得到，今天看了工廠就是產生數據，品質管控，大概產量可到1000萬劑，最重要是中央指引一下來，新北只要居家快篩是陽性，PCR經市府認定後，才會有下一步處理，中央指引出來，配套馬上做，增加新北篩檢量能。