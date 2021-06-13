新北市教育局在YouTube頻道推出「線上學習Easy go」，派出新北市國教輔導團25位專任輔導員陪伴老師，與教師分享各領域的線上課程教學。（新北市教育局提供）

本土疫情嚴峻，各級學校都已停課至暑假，為使學生停課不停學，新北市教育局在YouTube頻道推出「線上學習Easy go」，派出新北市國教輔導團25位專任輔導員陪伴老師，與教師分享各領域的線上課程教學。教育局也與13家地方有線電視業者合作，推出VOD數位頻道，學生可觀看各學科影片，自主學習。

教育局指出，線上教學除了需要教師引導互動外，教師也須考量教材版本差異、學生個殊性需求做應變，因此前陣子已推出「新北數位學院online go」計畫，提供「教學篇」和「工具篇」各項數位教學操作簡報，協助教師線上教學。

教育局表示，這次推出的「線上學習Easy go」系列，國教團的輔導員將透過Google Meet或YouTube直播方式，在線上與各年級教師分享各領域各年段的線上課程可以怎麼教，協助找到適合的線上課堂教學模式。

教育局指出，5月至8月在公用頻道CH3固定3個時段，將播放58集的「新北國教輔導團線上課程陪伴您」，另外，市府已與13家地方有線電視業者合作，將影片上架至VOD數位頻道服務， 10日起中嘉、凱擘、大豐集團、全國的數位頻道都可隨選隨看，在8月6日起也將推出26集「國中學力大爆發」影片，包含國文、英語、數學、社會及自然等5大領域課程。

教育局長張明文表示，透過輔導團專任輔導員的分享，教師可以找到適合自己的線上教學模式，新北市鼓勵老師善用線上資源、利用學年共備、教材共享等方式，降低準備線上教學負擔，提升教學效能，而「數位學習Easy go」線上課程也將收錄在新北市教育局YouTube頻道，不限新北教師，全台教師都可使用。