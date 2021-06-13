今（13日）早上6點30分，大陸湖北省十堰市張灣區艷湖小區發生天然氣爆炸事故，爆炸造成多人被困，部分人員受傷。據當地最新消息指出，截至上午11時，前方現場救援指揮部搜救出144人，目前均在醫院接受救治，其中重傷37人，死亡11人。

據當地知情人表示，事發地點是一個大型的菜市場，事發時，市場已經開市營業，買賣蔬菜、吃早餐的人很多。

據陸媒報導，住在十堰市張灣區艷湖小區的一位居民表示，自己家距離事故發生地直線距離200公尺，爆炸產生的氣流很大，把家裡的玻璃震碎了。

另一位同住艷湖小區，家距離事故現場比較近的居民說，事發時一家人還在睡覺，突然就被一聲爆炸聲驚醒了，爆炸的震度很強，起床一看，身邊、床上都是碎玻璃，所幸只是物品損壞，家裡沒有人受傷，事發後，帶了家人離開了小區，目前當地小區已封，只出不進。

目前十堰已成立「6.13事故現場搶險救援指揮部」，指揮部下設八個工作小組。

事故發生後，十堰市民自發踴躍報名獻血，十堰市中心血站呼籲廣大市民錯峰獻血，不要群聚。目前，當地正在組織救援。事故原因正在調查中。

因造成多人受傷，武警湖北總隊十堰支隊迅速派出40名官兵趕赴現場，參加救援。