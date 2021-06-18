王彩樺瘦身有成。（民視提供）

王彩樺是辣媽。（民視提供）

王中平和王彩樺今參加視訊記者會。（民視提供）

王中平（左）和女兒韓菲。（摘自臉書）

王彩樺和女兒黃于庭。（摘自臉書）

王中平和王彩樺、葉家妤、潘柏希演一家人。（民視提供）

王中平和王彩樺演夫妻，劇中常打鬧。（民視提供）

兩人劇中是歌舞廳的串場主持人。（民視提供）

兩人劇中是歌舞廳的串場主持人。（民視提供）

兩人劇中演夫妻。（民視提供）

民視新8點檔《黃金歲月》18日辦視訊記者會，王彩樺在疫情爆發前就自費施打AZ疫苗，她原訂21日將打第2劑，今天她在記者會上表示，前兩天收到台大醫院取消施打第2劑訊息。

王彩樺表示，施打完第一劑疫苗後，原本是等8周後再打，也就是6月21日去施打第2劑疫苗，但現在沒辦法。她大方念出取消第2劑疫苗施打的簡訊，「原先預約的新冠肺炎第2劑，因政府更改規定，在第1劑打完之後的10到12週後才能再施打，當日預約作廢」。

雖然暫時打不到第2劑AZ疫苗，不過她不擔心，表示大部分時間都待在家，也有好好防疫，「現在給有需要的人先打」。她認為第1劑保護力約有7成左右，延後施打時間應該也不會超過12周。至於有沒有考慮「混打」疫苗？她說：「其實有些醫生評估過，混打疫苗應該是沒有問題，我覺得可以，但不要亂打就好了。」

王彩樺分享居家防疫期間追了好幾部韓劇，王中平會到家裡的小園地修剪樹枝，最常跟樹對話，問說「我帥嗎」？連樹都會回應他「唰～～」，讓大家笑翻，王彩樺虧他練肖話程度常常神來一筆，難怪2人第一次搭檔一拍即合。

他們劇中飾演草根味十足，插科打諢功力一流的夫妻，工作是歌舞廳的串場主持人，並分享在秀場、西餐廳跑場故事。王彩樺提到當年受豬哥亮、黃西田、康弘等大哥照顧，貴人之一是她常喊「姊夫」的方駿，笑稱「我吃他的、用他的、還睡他的，連我爸爸都睡他家」。

她回憶在秀場工作10年，遇過不少光怪陸離的事，包括曾遭民眾跟蹤到廁所，也有在外地工作，大家一起住旅社，曾有大哥在晚上敲門，「大哥一副要把我撲倒的樣子，我就想了一個方法說『我月經來了』，大哥才離去」，她說這位大哥已退出演藝圈，經過這麼多年，她也早就釋懷。

王彩樺還分享曾在雨天穿著秀服和雨衣騎機車趕場，結果天雨路滑，整個人摔出去，到現在膝蓋還留著傷痕。王中平沒經歷過秀場年代，但他當時跑民歌西餐廳，騎機車1天跑9場，唱到凌晨完全不知道自己在唱什麼，呈現彌留狀態，不過當時觀眾很支持，讓他很感動。

王彩樺今天特地穿黑色低胸禮服，表示雖然只是線上記者會，還是要把誠意帶出場，王中平則穿買許久穿不下的襯衫，他說今天一定要穿出來讓大家驗收成果。原來他從定裝開始，看著螢幕的自己還一度認不出，直說這一位胖子是誰，他搞笑說那時候是人生的巔峰，體重約83公斤。

他後來開始瘦身，尤其老婆也很嚴格，平常要多吃一碗飯也會遭來冷眼要他要有羞恥心，最後成功瘦身6公斤，所以今天把以前買的漂亮衣服都穿出場。

王中平說，王彩樺電力十足，在現場跟她對戲渾身有勁，尤其兩人在舞台上一搭一唱，常常在拍攝現場都沒排練，結果逗得連導演也笑出聲。

王彩樺回想當時拍攝，有一場跟王中平要騎單車載著劇中的女兒跟兒子，沒想到製作單位真的找來那個年代的腳踏車，笨重又費力，結果她載著女兒，當場不慎摔倒在地，讓她相當自責。她忘了自己身上的傷，當下只記得要關心童星，還準備一個小紅包給童星壓驚。

2人的女兒都是高顏值女神，受封「最美星二代」，王彩樺說女兒黃于庭喜歡唱歌、跳舞，將來要拍戲也會給予支持，不過一切隨緣，有機會就嘗試。本名韓志偉的王中平，與余皓然的18歲女兒韓菲外型清秀，先前因宣布錄取全球排名第8的多倫多大學，卻遭酸民諷刺。

酸民留言：「妳應該是UBC（哥倫比亞大學）沒有考進對吧！因為現在UBC比多倫多大學難進，所以做人還是低調點吧。」韓菲當時霸氣回應，媽媽余皓然則在臉書護女：「酸民怎麼這麼閒呀，什麼都能酸。」

王中平今天被問及女兒遭酸民攻擊風波，表示女兒懂事貼心，比她想像的還要成熟，女兒竟然花一個多小時跟對方解釋，如果是他遇到這種事，根本不會理會對方。全球疫情嚴峻，韓菲仍照計畫出國念書？他說，「當爸爸的私心是希望她留在台灣遠距上課，不過要看學校的規劃，能去就去」。

劇中精采片段：