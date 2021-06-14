7業者躲酒店發薪，違反群聚禁令警上門開鍘。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7業者躲酒店發薪，違反群聚禁令警上門開鍘。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園區復興路一間停業酒店的工作人員，13日晚間回到公司處理酒店報帳和員工薪資問題，警方獲悉有聲響以為「化明為暗」偷營業，上門稽查，果真查獲7人在內，雖然並無小姐坐檯，但已違法5人以下的群聚禁令，仍依規定送辦，業者最高面臨30萬元罰鍰。

桃園警察分局武陵派出所員警13日晚間近10點執行停業店家複查勤務時，發現桃園區復興路99號某層樓已停業的酒店內傳出聲響，且有人員活動的狀況，敲門查緝，孰料店內嘈雜聲音嘎然而止，員警立即通報支援，並請店內人員配合開門。

員警等了將近8分鐘，酒店鐵捲門才緩緩升起，員警入內察看，發現店內共有游姓男子等7人聚集，多為7、8年級的男性、以及一位女會計，他們表示是接獲通知回公司辦理發薪和清點帳冊等事項，員警逐間包廂查訪，確實未發現有營業狀況，但7人群聚已違反防疫規定，仍依規製作紀錄表移請桃園市政府衛生局裁處。

警方指出，疫情期間應以銀行轉帳或單獨發薪的方式，避免人員群聚成防疫破口，強調三級管制期間，禁止室內5人、室外10人以上群聚，違者可依《傳染病防治法》處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

警方呼籲防疫期間業者應配合政府政策，勿有違規營業或店內群聚等行為，如此不但可能危害自身及他人身體健康，更可能成為防疫破口、疫病溫床，警方將持續加強稽查勤務，絕不容許違規、違法情事發生。