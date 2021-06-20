台灣疫情持續吃緊，金門目前仍維持零確診，但3天內卻發生2起船隻越界進入大陸水域，繼17日3人「地下小三通」走私香菇後，19日又有2人因越界作業，也遭送往警光會館執行居家檢疫。縣府呼籲民眾團結抗疫，以免出現防疫破口。

金門17日有1艘動力小船闖越禁限制水域，進入距離馬山前線僅約2000公尺的對岸大伯嶼水域，回程時遭岸巡在船艙內查獲走私陸菇774.14公斤，薛姓、潘姓和陳姓等3名嫌疑人被依違反《國安法》及《兩岸人民關係條例》移送檢方偵辦，次日也被縣府送往警光會館居家檢疫。

但一波未平，一波又起，昨天又傳出有1艘小船在上午7點多報備出海，期間航跡消失在對岸大伯嶼附近，大約8時25分回靠馬山岸際，岸巡檢查未發現不法，苗姓、熊姓船員也聲稱只是越界放網，但岸巡仍在安檢後通報縣府開立居家檢疫通知書，協同警方將2人送往警光會館執行居家檢疫。