日本外務大臣茂木敏充今天宣布，明天將對越南提供100萬劑英國阿斯特捷利康（AZ）疫苗，另研擬後續透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）對台灣與越南追加提供疫苗。

茂木敏充同時表示，日方考慮於7月上旬提供疫苗給印尼、泰國、菲律賓與馬來西亞等4國。

日本政府本月4日，已先無償提供台灣124萬劑的AZ 疫苗。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100615

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