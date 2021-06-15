日外相：研擬透過COVAX對台灣追加提供疫苗 11:442021/06/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本外務大臣茂木敏充15日宣布，16日起將對越南提供100萬劑AZ疫苗，另研擬後續透過COVAX對台灣與越南追加提供疫苗。（資料照／TPG、達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務大臣茂木敏充今天宣布，明天將對越南提供100萬劑英國阿斯特捷利康（AZ）疫苗，另研擬後續透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）對台灣與越南追加提供疫苗。 茂木敏充同時表示，日方考慮於7月上旬提供疫苗給印尼、泰國、菲律賓與馬來西亞等4國。 日本政府本月4日，已先無償提供台灣124萬劑的AZ 疫苗。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100615 《國際社會》日本捐贈越南疫苖明起飛 擬追加贈台越疫苖 美中角力下的台灣 《外交政策》：戰場延燒至疫苗外交 #疫苗 #台灣 #越南 #日本 #西亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 採日本宇美町式 新北施打疫苗效率提升8倍 10:352021/06/15 生活 台藝人急飛大陸打疫苗 鄭弘儀曝科興疫苗內幕 13:222021/06/15 娛樂 《金融》外資：台灣央行明年Q2啟動升息半碼 今年GDP上看6.6％ 09:102021/06/15 財經 124萬劑AZ疫苗開打 台大醫曝高雄「特權現象」：陳其邁太過分了 11:282021/06/15 政治 日本擬追加疫苗援台 外交部：保持密切溝通 13:052021/06/15 政治 台灣新冠死亡率3.7％超高 醫：3種人先打疫苗才能下降 11:592021/06/15 生活 澳洲沒疫苗卻挺過疫情高峰 在地台人揭關鍵：台灣做不到 13:322021/06/15 生活 混打流感疫苗也有效抗新冠 Novavax公布保護效力 11:292021/06/15 國際 G7捐10億疫苗 WHO稱全球需110億 04:102021/06/15 話題觀察 中市111處疫苗注射站開打 阿公、阿嬤心急拚透早 12:522021/06/15 生活 疫情爆發 疫苗淪口水戰！醫舉1例：幾年後可能發現是在害人 10:142021/06/15 生活 國際熱門新聞 致函台灣要疫苗？菲律賓否認 - 國際 印度變種噩夢：英每日恐暴增8萬確診 3成死者打2劑疫苗仍身亡 - 國際 哈利梅根接二連三亂放話 英女王不忍了開火宣戰 - 國際 天問1號「麻煩大了？」 底部深坑意味土質不穩定 - 國際 日外相：研擬透過COVAX對台灣追加提供疫苗 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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