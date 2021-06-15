今天（15日）宜蘭縣無新增確診人數，累積94人確診，但因昨天花蓮新增案例曾在6月7日到宜蘭訪友，縣府今公布該案足跡，今天宜蘭安排長照機構人員及住民、第一至第三類尚未施打者接種疫苗，明天起開始服務88歲以上長者，並備妥20台復康巴士，可免費接送身心障礙、坐輪椅的長者。

花蓮新增的案13197到宜蘭訪友後回花蓮，該案6月8日凌晨1時到2時曾到喜互惠生鮮超市宜興店、同日上午8時到8時30分到7-11蘇澳港門市。衛生局長徐迺維表示，因花蓮記者會時間較宜蘭晚，因此會後得到足跡通知，今天補充公布足跡，確診者只要在宜蘭有相關足跡、會影響到民眾且無法確定相關接觸者，一定會公布。

南澳鄉碧候部落雜貨店在5月26日出現確診個案，衛生局擴大篩檢1092人，核酸檢驗皆為陰性，衛生局為提升防疫警戒，針對確診個案停留在當地期間曾經去過該雜貨店的民眾，6月10日再2次篩檢379人，PCR檢測皆為陰性，目前原住民部落防疫狀況穩定。

今天縣府安排長照機構的工作人員及住民、第一至第三類尚未接種民眾施打疫苗，預計於18日完成作業，其中宜蘭縣警察有1257人，昨施打過疫苗有313人，15至16日安排796人施打，預計16日後，宜蘭縣警察有1109人施打，接種率近9成。

縣府表示，16日開始為88歲以上長者（具原住民身分則為78歲以上）提供疫苗接種服務，地點是溪北、溪南接種中心及各鄉鎮衛生所，接種通知單已透過民政系統發給符合接種資格的長者，請民眾注意通知單上的說明。

社會處長林蒼蔡表示，3家復康巴士業者願意提供免費載送服務，溪南、溪北地區各9輛，南澳鄉2輛，總計20輛，服務對象以領有身心障礙手冊優先，其次為意外傷病須使用輪椅的長者，有需求的長者溪北地區請撥03-9305950、溪南地區請撥03-9600600、南澳鄉請撥03-9981059預約。