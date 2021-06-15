國民黨主席江啟臣今天表示，支持協助前衛生署長楊志良為新冠肺炎死者家屬進行國賠訴訟，遭民進黨立委王定宇質疑，由政黨介入的政治鬥爭。對此，國民黨發言人洪于茜反批，王定宇是「噁心政客」，民進黨亦「冷眼漠視」，未能苦民所苦。

洪于茜表示，民進黨看到了民眾的孤立無援，卻還是選擇冷眼看待，並質問王定宇，失去親人的家屬已悲痛莫名，為何不能獲得政黨的幫助？難道要家屬只能靠自己奔相走告嗎？每一個破碎的家庭內心悲慟的吶喊，民進黨，你們聽見了嗎？

「噁心政客無意幫民討公道，良心政治全力為民護正義」，洪于茜強調，國賠是人民的權利，政府失職、失能、失信，導致人民的生命無法獲得保護，身為民選公僕，不僅沒有為人民發聲，還變本加厲地說風涼話，意圖用政治操作醜化人民申請國賠的權利，這樣的民意代表就是「噁心的政客」，令人深感不齒與遺憾。

洪于茜表示，面對疫情，盼民進黨立委可以盡快完整地放下政治考量，不要為了圓一個政府防疫不力、疫苗採購不力的謊，推卸為民喉舌的責任、不能苦民所苦。

洪于茜提醒王定宇，政治不是只有權力，請民進黨珍惜現有的權力、更努力的為民服務，更請民進黨政府正視每一個國民無價的性命，停止用任何方式分化百姓、漠視需求。