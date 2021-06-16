日本國會參議院趕在本次會期結束前於今天凌晨正式通過新法「土地規制法」，授權政府監控自衛隊基地、核電廠與國境離島等重要場所周遭土地，以防被外國人等收購造成國安風險。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，土地規制法規定，自衛隊基地、核電廠等重要基礎設施周遭約1公里內，與國境附近離島等指定為「注視區域」，政府可調查此區域內的土地與建物所有權人姓名、國籍、實際土地使用方式等。

而具有司令部功能的自衛隊基地等特別重要的設施週邊，或是靠近國境的無人島等，則進一步指定為「特別注視區域」，在此區域內買賣一定面積以上的土地或建物必須事前申報姓名與國籍等資料。

在上述這些區域內若以電波等進行妨害重要設施的行為，政府可下令禁止使用區域內的土地或建物，違反命令時可處兩年以下徒刑或200萬日圓以下罰金。

報導指出，日本政府認為，軍事基地周邊或國境離島等土地若被外國人收購，可能會形成安全保障上的風險；不過該法規定的調查範圍與罰則的對象行為不夠明確，將交由行政命令或內閣會議決定，因此有多處美軍基地的沖繩縣等處憂心私權會受到限制。

目前日本政府設想適用土地規制法的國境離島有484個、防衛相關設施500處以上，但並未公開具體名單。