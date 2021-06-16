繼大陸寶鋼7月盤價開平盤後，另一大廠鞍鋼也開出7月份內銷盤價，除電磁鋼片產品維持平盤外，其它熱軋、酸洗板、冷軋、鍍鋅、中厚板、線材、螺紋鋼等多項鋼材都呈現跌價情況，每公噸下跌100～200元人民幣，這是今年來首度傳出跌價，是否意味大陸鋼價開始走下坡，還是正處於震盪調節階段，引起業界的關注。