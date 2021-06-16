大陸鞍鋼7月份盤傳首傳跌價 業界關注 10:552021/06/16 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼大陸寶鋼7月盤價開平盤後，另一大廠鞍鋼也開出7月份內銷盤價，除電磁鋼片產品維持平盤外，其它熱軋、酸洗板、冷軋、鍍鋅、中厚板、線材、螺紋鋼等多項鋼材都呈現跌價情況，每公噸下跌100～200元人民幣，這是今年來首度傳出跌價，是否意味大陸鋼價開始走下坡，還是正處於震盪調節階段，引起業界的關注。 永冠-KY確保毛利率 考量與風電客戶協商漲價 接種數上升 香港施打近300萬劑疫苗 #跌價 #鞍鋼 #業界 #走下坡 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業界首創新職位 高職身障生喜進半導體廠當烘焙師 19:382021/06/15 寶島 5G手機殺破7千 滲透率上看8成 04:102021/06/16 財經焦點 接種大陸製疫苗 入境韓法兩樣情 04:102021/06/16 產業財經 中市2長者傳打完疫苗猝死 盧秀燕：要進一步調查 09:442021/06/16 生活 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 05:462021/06/16 財經 電子、傳產雙引擎點火 台股換檔衝17,709點 04:102021/06/16 財經要聞 《鋼鐵股》中鋼7月平盤終結連12漲 Q3盤價續漲4.1％ 15:582021/06/15 財經 《類股》中鋼盤價開平穩市 鋼鐵軍團士氣振 10:182021/06/16 財經 《傳產》疫情襲擊房市 劉學龍：企業保有現金才能活 10:352021/06/16 財經 《超越》大陸票房奪冠 《男戀》緊追在後 04:102021/06/16 娛樂新聞 王力宏瘋傳婚變 赴美接種疫苗照片背後秘密掀真相 08:592021/06/16 娛樂 財經熱門新聞 紓困貸款很難辦？他跑4家全落空 網揭1原因：銀行最怕這種 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 家數、規模近年罕見 31家大股東 5月忙加碼 - 財經要聞 - 工商時報 檢調出手查高端 網開始擔心「松山哥」的安危 - 財經 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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