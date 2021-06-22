台泥（1101）在大陸的水泥版圖再添生力軍；台泥廣東韶關水泥廠7月將投產，日產6000噸、年產能220萬噸，並可為當地政府協同處置生活垃圾每日200噸。市場預估，依台泥廣東韶關廠的產能，每年可為台泥大陸市場增加3～4％的營收。

台泥目前在大陸，分別在廣東英德、廣西貴港、江蘇句容、遼寧昌慶、貴州安順、四川廣安、四川重慶、雲南保山、雲南安寧等地設有水泥廠。

根據台泥2021年第一季財報，大陸市場第一季的銷量有1130萬噸，營收達32.25億元人民幣。

除年產220萬噸水泥，台泥指出，已與當地政府簽約，韶關水泥旋窯未來將對當地曲江區生活垃圾進行處理，預計垃圾日處理量可達200噸以上。

台泥指出，韶關協同處置生活垃圾項目，可有效實現變廢為寶，將垃圾等雜物轉化為水泥原料，同時又可減少因垃圾排放對環境造成的不利影響，從而實現企業與政府的雙贏。