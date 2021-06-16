對於大陸國台辦稱日本捐給台灣的AZ疫苗是日本人不打且快要過期的疫苗，以及台灣政府拒絕近在眼前的大陸疫苗等。陸委會今表示，「近期以來，中共一再惡言相向，批評友我國家捐贈疫苗、攻擊台灣全民防疫努力；也一再編造關懷台灣人民健康假話，誇耀強銷陸製疫苗，進行無止盡的疲勞轟炸大外宣。台灣人民已厭倦了這些索然無味的宣傳，我們認為，統戰疫苗，可以休矣！」

陸委會痛批，中共為達政治目的，不僅長期在國際上打壓我方參與WHA，疫情擴散全球後，又介入阻撓台灣對外取得疫苗，並藉台灣疫情嚴峻、全民專注防疫之際，密集操弄疫苗議題。台灣向BNT原廠洽購疫苗，中共阻撓在先，卻一面誣指我方設置障礙，一面口惠樂見我方民眾早日使用，這種假藉台灣人民安危，進行的兩面統戰操作手法，其心可議。

陸委會稱，疫情尚未止息，人民健康福祉為先。對岸就算不能「存好心，說好話，做好事」，也不要干擾台灣防疫。再次呼籲陸方，勿再趁疫打劫、以疫謀亂，否則只會加深兩岸隔閡，絲毫無助於疫情之後的兩岸關係發展。