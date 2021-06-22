鴻海、台積電各要買五百萬劑的德國BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心再次說明，雖然目前還有一些資料不是很完備，但當前目標就是要促成這一千萬劑的採購，若有太多洽談管道，可能會引發一些干擾。

衛福部長陳時中今天表示，政府已緊急授權台積電、鴻海可各自洽購BNT疫苗，目標是一千萬劑，現在就是積極把這案子弄成，但有很多資料，目前相對沒那麼完備，因此若有太多管道同步進行，恐會影響原先採購方案的進行。

陳時中說，政府全力促成這一千萬劑疫苗採購，這是目前最重要的工作，如有特殊情況，雖然現在國際上現貨確實相當少，加上各別疫苗大廠基本上只跟國家往來，但也不能排除任何可能性，廠商如有比較完整的資料可以提出來，中央會個別審視，有機會我們都不放棄，但目前還是以鴻海、台積電為主，若有太多管道確實會引發一些干擾，把原本會成的弄不成。

至於七月是否還會有其他疫苗進到台灣？陳時中也說，「我們希望疫苗照原本談定的時間進來，但現在疫苗還是很難掌握，大家都持續搶貨中，且供應量持續不足。」