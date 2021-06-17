志工們為想聽故事的孩子們，用心彩排練習、製作道具，甚至還請出布袋戲偶共同演出。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

「線上故事屋」每周一至五每天下午5時於「藝遊臺南」FB粉專首播。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

因應疫情，台南市政府文化局特別錄製「阿哲陪你一起帶小孩：線上故事屋」節目，新營文化中心袋鼠媽媽故事團也臨危受命，為了孩子們義不容辭地參與錄製，首次面對鏡頭說故事的袋鼠媽媽們，直呼很有新鮮感，也笑稱「錄15分鐘的故事，比平常說2個小時的故事還累」。

文化局長葉澤山表示，線上故事屋的幕後功臣，是各大文化中心長期服務的故事志工。這次新營文化中心參與的袋鼠媽媽包綉月、葉金芳、劉秀香、黃碧華等4位志工年齡偏高，從來沒有面對鏡頭說故事的錄製經驗。

葉澤山說，第一次錄影有人吃螺絲，有人則是急行軍地講完，但經幾次練習與相互觀摩，靠著對閱讀推廣用心與熱情，志工們為想聽故事的孩子們，用心彩排練習、製作道具，甚至還請出布袋戲偶共同演出。

而袋鼠媽媽們所選讀的書籍，也是文化局及青林出版社合作出版的「南瀛之美」系列繪本，包括《少年西拉雅》、《曾文溪的故事》、《我家在下營》、《西港燒王船》和《戇番的故事》等，共拍攝16支影片，期待將在地故事分享給所有民眾。

他說，「線上故事屋」每周一至五每天下午5時於「藝遊臺南」FB粉專首播，同步串聯南市有線電視第3公用頻道、市長臉書、南市圖、新營文化中心、台江文化中心以及「我在台南」、「台南旅遊」、「台南TODAY」、「教育花路米」等FB粉專連結，並於「台南藝文吧」YOUTUBE頻道重播。