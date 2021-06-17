17日，日本馬自達汽車（Mazda Motor）表示，到2025年時，將推出13款電動車（EV），其中包括一般混合動力與插電式混合動力產品。同時，也希望到2030年時都只產出電能EV。

馬自達預定2022年開始要推出3款一般混合動力車、5款插電式混合動力車與3款電動車，主攻日本、歐洲、美國、中國大陸與東協市場。

以上車款將使用馬自達Skyactiv全新動能科技。至於部分車款則採用豐田汽車（Toyota Motor）一般混合動力系統。

5月時，馬自達曾表示，計畫到2030年所有汽車都使用電能動力，並將電池電動車的生產比率，從原先的5%提高至25%。

馬自達指出，將為電動車開發一個特有平台，計劃在2025年至2030年之間推出多款EV車款。馬自達將獨立開發EV，同時使用豐田與電裝（Denso）協力研發技術。

另外，馬自達表示，從2022年開始將在大型汽車底盤上，導入駕駛輔助系統。若有安裝這項系統，開車駕駛人一旦感到不適時，會自動切換至自動駕駛模式並在路邊停車。