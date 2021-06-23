Western Digital 宣布推出適用於 5G 智慧型手機的第二代 UFS 3.1 儲存解決方案。全新的 Western Digital iNAND MC EU551 嵌入式快閃儲存裝置為使用者提供高效能儲存空間，可支援超高解析度相機、AR/VR、遊戲及 8K 錄影等新興手機應用。

IDC 預估 2021 年 5G 智慧型手機將佔全球智慧型手機出貨量 40% 以上，2025 年更將增長至 69%。隨著網路頻寬不斷提升且延遲率降低，Western Digital iNAND 系列即為這些新應用提供所需高容量、高效能的嵌入式儲存方案，來實現全新使用者體驗。

Western Digital 車用、行動與新興事業部資深副總裁暨總經理 Huibert Verhoeven 表示：「我們在生活中各方面都依賴智慧型手機。伴隨著 5G 高速網路、感知創新和人工智慧的成長，手機的平均容量及高效能數位生活的需求也大幅增長，藉由全新的 UFS 3.1 iNAND 解決方案，用戶可透過資料密集的應用情境，享受更高速串流的遊戲、工作和學習方式。」

iNAND MC EU551 行動儲存裝置為第一款 Western Digital 為全新 UFS 3.1 平台所打造的產品。iNAND MC EU551 採用更快的 NAND 快閃記憶體、更迅速的控制器和優化的韌體設計，效能與上一代相比大幅提升，具體包含：

＊隨機讀取效能提升 100%，隨機寫入效能最高提升 40%，可支援同時運行多個應用程式等混合工作負載體驗。

＊連續寫入效能提升 90％，有助於加速全新 5G 和 Wi-Fi 6 下載潛力，更為串流 8K 影像等高解析度媒體檔案提供更佳體驗，增進連拍模式攝影應用情境的效能。

＊連續讀取效能提升 30%，使應用程式啟動速度更快、啟用時間更短、上傳速度更快。

此款最新產品符合 JEDEC UFS 3.1 規範，採用 Western Digital 第 7 代 SmartSLCTM 的最新寫入強化技術，更進一步結合各式標竿性進程，具備主機效能增強器（Host Performance Booster；HPB）2.0 技術。

iNAND MC EU551 隸屬於 Western Digital iNAND 系列。Western Digital 將持續與 SoC 設計領導廠商合作，協助 UFS 3.1 解決方案審核通過智慧型手機參考設計，為製造商提供已測試的整合解決方案。Western Digital iNAND MC EU551 UFS 3.1 嵌入式快閃記憶體（EFD）已開始提供樣品，預計於 2021 年 7 月起批量上市。此儲存解決方案提供 128GB、256GB 和 512GB容量。