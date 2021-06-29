是德科技宣布，耀登(3138)選用其Open RAN測試解決方案，來驗證開放式無線存取網路(RAN)解決方案，隨著5G的普及，電信營運商為降低成本，預計Open RAN將更普及被採用，將會是後續5G建設的關鍵產業之一。

耀登的測試和認證部門選用是德整合式Open RAN解決方案，藉此驗證網路元件之間的互通性、O-RAN規格相符性，以及從RAN邊緣到網路核心的端對端效能。藉由部署Open RAN，行動通訊業者可提高網路運作效率，初期可應用在擴大郊區和大樓內的行動網路覆蓋範圍。

5G O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，以建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，不僅如此，O-RAN也有助5G企業專網布建，將核網路虛擬化，讓降低企業營運負擔。

是德5G邊緣至核心網路事業群副總裁暨總經理Kalyan Sundhar表示，隨著標準變得更成熟，加上跨產業的共同努力，Open RAN架構正蓬勃地發展，本次是德能為耀登提供Open RAN測試解決方案，這解決方案目前已被許多射頻單元(O-RU)、分散式單元(O-DU)及中央單元(O-CU)供應商採用，來確保其設計能如預期般地協力運作。

耀登董事長張玉斌表示，藉由是德科技端對端Open RAN測試解決方案，耀登身為全台第一個也是唯一同時提供一致性測試、互通性測試、以及端對端測試的公司。目標是建構一個合作、開放且公正的工作環境，以便驗證RAN設備是否符合O-RAN介面的規格。

耀登選擇使用Keysight Open RAN Architect(KORA)解決方案，其中包含Open RAN Studio、可透過O-RAN前傳來模擬真實網路流量的RuSIM、用於驗證O-CU的DuSIM、驗證O-DU的CuSIM、用於模擬4G演進數據封包核心的CoreSIM，及用於模擬無線用戶端設備的5G核心和UeSIM。若結合是德信號產生與分析解決方案以及現場網路服務品質量測工具使用，這些解決方案可滿足各種O-RAN符合性測試要求。