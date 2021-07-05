美銀證券指出，國巨（2327）透過不斷併購壯大，擁產品組合提升、獲利表現穩定的雙多護體，從單純零組件供應商化身為整體解決方案提供者的角色，把投資評等升為「買進」，推測未來12個月合理股價710元，「新」國巨獲得愈來愈多外資關愛。

美銀證券分析，國巨自2020年第三季合併基美（Kemet）後，綜效已然浮現，展現在國巨營收倍增、毛利率提升、更佳的成本效率、獲利年增率強勁等面向上。併購基美不僅幫助國巨分散營收過度專注商品化產品狀況，毛利率表現也逼近村田製作所（Murata），自2017年以來，國巨的營業利益率、淨利率也超越同業。

國巨最新宣布併購奇力新後，美銀看好，奇力新身為全球第三大電感廠商，僅次於TDK與Murata，國巨此舉將可擴張產品線廣度，奇力新併入國巨後，也可攜手國巨跨進電信、車用、工業用市場。

放眼後市，美銀證券看好，國巨下半年受惠Android陣營智慧機需求復甦，提高5G智慧機在產品組合的比重，加上更多的物聯網（IoT）與電動車應用，搭配庫存水位目前仍偏低的優勢，看好國巨營運動能下半年開始加溫。