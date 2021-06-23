車市需求穩定，連接器廠—貿聯-KY(3665)及胡連(6279)下半年營運不看淡，貿聯-KY及胡連均預估，下半年業績會比上半年好，今天胡連股價以漲停板作收，創下今年1月18日以來新高，貿聯-KY收盤價亦創下4月12日以來新高。

全球車市自去年第4季開始復甦，且車用電子滲透率提升，讓主攻車用端子連接器的胡連業績自去年第4季展現強勁成長力道，今年第1季稅後盈餘為2.24億元，年增2.93倍，單季每股盈餘為2.25元，累計前5月合併營收為19.55億元，年成長57.76%。

展望下半年，胡連表示，目前訂單已看到8月，第3季淡季可望比預期好，下半年營收可望勝上半年，由於已陸續調漲產品價格，且近期銅價下跌，對下半年毛利率將有正面助益，今年業績將優於去年，法人預估，胡連今年營運可望較去年兩位數成長。

貿聯-KY前5月合併營收為3億8117萬1000美元，較去年同期成長35.47%，近期東南亞新冠肺炎疫情再起，馬來西亞為防止疫情擴散自6月1日到14日實施行動管制令，貿聯-KY馬來西亞廠區也因疫情停工一週，加上IC元件缺料問題干擾，貿聯-KY初估，6月合併營收恐較5月下滑。

目前貿聯-KY車用產品包括：電動車電池管理線束、高電壓充電站、電動車充電設備(EVSE)線束及模組解決方案，以及符合美國、歐洲及中國地區標準規格的越野車主電源線束、駕駛輔助系統/自動駕駛系統線束、車載資訊系統及防鎖死煞車系統感測線束等，今年第1季車用產品佔營收比重17%。

由於車用客戶將於下半年陸續推展新款電動車，且工業半導體設備線束、資料庫中心需求穩定，貿聯-KY表示，下半年訂單需求還是很不錯，但原物料還在漲價，且6月及7月亦須觀察IC缺料狀況，期待三大成長動能可以降低IC缺料衝擊，如果缺料問題不嚴重，下半年業績會比上半年好。