記憶體大廠華邦電(2344)17日宣布推出全新1.8V低功耗SPI介面高容量512Mb NOR Flash,助力5G及雲端應用等多個市場。華邦電表示,新款NOR Flash提供高相容性的設計,使客戶在每個平台需要擴充記憶體容量時,無須更改硬體設計就可將其儲存代碼的快閃記憶體容量從16Mb擴展到2Gb,數個不同領域的全球領先客戶已經開始採用華邦電全新的512Mb NOR Flash進行小批量產,性能得到驗證並預計將於2021年下半年量產。 華邦電全系列SPI NOR Flash在相同封裝上的腳位皆彼此相容。為了提供客戶更完整的選擇方案,新推出的512Mb NOR Flash可以讓客戶使用更高容量的儲存空間,卻不需要修改PCB設計,不僅能夠延長產品平台的使用週期,加快產品上市時間,節省開發新產品所需的時間和精力,同時還能借助單一快閃記憶體平台的使用,擴展延續客戶未來產品路線圖。 華邦電表示,新推出的512Mb NOR Flash能夠滿足新興的5G應用對高品質與高容量的需求,支援166MHz SDR與80MHz DDR高速讀取,並且搭配QPI模式可以大幅滿足就地執行(eXecute In Place,XIP)及即時啟動(instant-on)的需求。新推出的512Mb NOR Flash還可將2顆或4顆晶片堆疊封裝成1Gb和2Gb容量,提供客戶同時執行讀寫操作(Read-While-Write)功能,對於日漸廣泛採用的5G通訊空中下載(OTA)應用可達到快速而且穩定的韌體更新。 華邦電表示,對於5G數據機、5G邊緣運算、雲端伺服器、光通訊數據機、智能化物聯網裝置等各種不同應用的客戶來說,程式代碼容量需求平均每兩年會提高二倍,新款512Mb NOR Flash的相容性可以幫助OEM廠軟體團隊在開發具有更多個新功能的應用程式碼時,不會受到快閃記憶體容量的限制。