A1 Telekom奧地利集團(奧地利電信)一位最高主管表示，在數個國家建立5G網路時願意考慮華為或中興通訊等中國供應商。

歐洲政府一直在注意5G網路建設時，排除中國企業的參與。但奧地利電信在其營運的大多數歐洲國家中，並沒有看到任何壓力。

首席營運長Alejandro Plater表示，讓中國供應商測試不同網路的效能，是非常重要。中國技術不僅便宜，而起提供的功能更好，因此具有競爭力。

A1電信奧地利集團的母公司美洲電信(America Movil)，去年曾將華為稱為一家優秀的電信設備供應商。

奧地利電信在奧地利、保加利亞、克羅埃西亞、白俄羅斯、洛維尼亞、塞爾維亞和北馬其頓擁有2500萬名客戶。

但北馬其頓已收緊電信規則，要求營運商逐步替換不受信任的供應商。北馬其頓政府指出，作為北約成員國，北馬其頓將在這方面根據北約其他成員國的標準進行調整。