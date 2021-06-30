法國最大電信商Orange執行長表示，在開發歐洲5G網路時，將避免使用來自中國廠商的設備，轉而選擇愛立信或諾基亞等供應商。

但是Orange認為，與華為在非洲的合作沒有問題。在非洲，華為是許多電信設備供應的主導者。

Orange執行長Stephane Richard周二在巴塞隆納舉行的MWC大會上對路透表示，在非洲與越來越多中國供應商合作，不是因為喜歡中國，而是我們與華為有著良好的商業關係；他們已經在非洲有投資，而歐洲供應商卻仍猶豫不決。

英國和瑞典等一些國家已經明令禁止中國供應商，而其他國家則鼓勵電信運營商選擇歐洲供應商，尤其是在其核心網路部分。

Richard也指出，也不能忽視中國大型企業與中國政府關係密切的事實。

愛立信和諾基亞已經穩步從華為手中奪走市占。Orange比利時分公司去年底決定引入諾基亞設備，取代華為。Richard還曾指出，願意使用三星的設備，稱三星是在歐洲的替代供應商。「事實上，目前的歐洲，與中國廠商開發5G網路越來越困難」。

Orange目前由法國政府持有23%股權。