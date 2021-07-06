訊連(5203)與華碩(2357)結盟，旗下FaceMe AI人臉辨識獲華碩採用，整合Tinker Board 2單板電腦(SBCSingle-board computer)中。透過此次合作提供「人臉辨識Edge AI開發套件」，可協助開發者於Tinker Board 2快速導入多種人臉辨識功能，打造零售、公共服務、餐飲等各式場域使用之安控、門禁、訪客管理等非接觸式應用。

訊連FaceMe AI人臉辨識引擎提供了跨平台的SDK，廣泛支援多種作業系統，並針對各式物聯網硬體平台優化。可提供智慧物聯網開發商於各式應用場域導入準確、可靠且高彈性的人臉辨識技術。

華碩Tinker Board 2單板電腦採用ARM架構，搭載Arm 6 核心 Rockchip RK3399系統單晶片(SoC)，及多核心Mali-T860圖像加速處理器，可支援Android 10作業系統。華碩Tinker Board 2提供卓越運算效能、豐富的有線及無線連接能力，並支援雙4K螢幕輸出。開發商可快速將其整合於電子看板、kiosks、POS系統、門禁系統等應用，打造零售、公共服務、餐飲業及醫療等場域解決方案。

FaceMe針對多種硬體及作業系統優化，其中包含採用Arm架構SoC及Android作業系統，能提供即時的臉部偵測、人臉辨識及臉部特徵擷取等功能。由華碩推出的「人臉辨識Edge AI開發套件」中，提供了FaceMe SDK及Tinker Board 2單板電腦，可讓開發者於各式情境中開發及布署其解決方案。