美將研製新冠肺炎口服藥

美國政府自去年宣布，將砸超過180 億美元（近5004億台幣），以資助藥廠研製新冠疫苗後，如今又投入32億美元（近890億台幣），研發在感染初期抗新冠的口服藥。而這在未來多年，可望拯救許多人命。

據《紐約時報》（The New York Times）17日報導，這項新專案周四由美國衛生及公共服務部宣布，而這將加速一些有前景的藥廠進行臨床實驗。要是順利，年底可能就會有新冠口服藥。美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）說，他期待未來當病患只要一發現自己確診，或是出現相關症狀時，就能在醫生開處方後，上藥房拿藥。

事實上，這項「抗病毒大流行計畫」（Antiviral Program for Pandemics）將針對未來可能發生的大流行病，而不只是新冠肺炎，全面支援新藥研發。以後無論是流感，愛滋病毒，或是C型肝炎病毒所導致的疾病，也可能靠簡單的口服藥治療。

新冠肺炎專家佛奇（Anthony Fauci）說 美國將研製新冠肺炎口服藥

不過，由於在川普政府時期的「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫下，研製新冠疫苗的資金遠比口服藥多，因此儘管超過1年的研究，還沒有重大突破。如今科學家發現，嘗試阻斷新冠病毒的最佳時機，是在患病的最初幾天，那時病毒正在迅速複製，免疫系統還沒有進行防禦，而選擇試驗治療入院的重症患者是個錯誤。

至今只有一種抗病毒藥物顯然對院內病患有效，那就是瑞德西韋（Remdesivir）。原本它是針對伊波拉（Ebola）病毒研製，但後來發現，在為病患進行靜脈注射時，它似乎能縮短新冠肺炎的療程。去年10月時，它成為第一種，也是至今唯一獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准的新冠肺炎治療藥物。

然而，許多研究人員並未對瑞德西韋的藥效留下深刻印象，同時它也無法以口服的方式服用。去年11月時，世界衛生組織（WHO）乾脆建議，不要使用這種藥物。