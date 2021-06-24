2021財新夏季峰會於23-25日在北京舉辦，國際貨幣基金組織(IMF)副總裁張濤發表演講。張濤強調，國際貨幣基金組織認為，為儘早恢復全球經濟，當務之急是各國應該積極行動起來，在全球範圍內早日完成疫苗的施打，「簡單地說疫苗政策是當前最重要的經濟政策」。

張濤表示，新冠疫情二元化導致了全球經濟復甦的二元化，而這種雙重二元結構顯然不利於全球經濟的持續復甦。

此外，一些大型經濟體復甦比較快，市場對其是否或者如何尋求財政和貨幣政策的調整，比如貨幣寬鬆政策的調整，表現出極大的關注。

張濤強調，當務之急是讓全世界人民都能打上疫苗，這是全球經濟走上持續復甦之路的前提。

最近國際貨幣基金組織提出在全球展開一項規模為500億美元的救助計畫。該計畫旨在到2021年底和2022年上半年，將全球疫苗接種率分別提升到40％和60％。

這項計畫要求新冠肺炎疫苗實施計畫即COVAX，有能力獲得更多的贈款，要求更多的剩餘疫苗分配給疫苗短缺的地區，也要求確保疫苗的原料及成品的自由跨境流動，同時這項計畫也要求各國對新變異病毒保持警惕，擴大疫苗產能投資，實現疫苗生產多樣化，制定應急計畫，應對供給衝擊。