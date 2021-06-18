5月疫情爆發，攪局520檔期，全台新推案雪崩式下滑，幾近冰凍，根據591市調，5月全台新推案1,266億元、較上月減少35.7%，不過就上、下半月來看，5月上半月有153個新案、總銷1,183億元公開銷售，在三級警戒後僅有17個新案、總銷83億元推出。

即使政府去年底起持續祭出打炒房措施，不過今年疫情爆發前，房市推案持續升溫，全台推案量逐月攀升，1月1,100億元左右，329檔期起跑的3月達1,660億元，4月更逼近2,000億元。5月中旬起因肺炎疫情爆發，三級警戒籠罩下，建商推案縮手，上半月熱絡的推案動能急劇降溫，下半月新進場個案數僅上半月的11%、總銷金額僅上半月的7%。

5月中旬起推案急凍下，全台僅有17個建案進場，尤其疫情較嚴峻的雙北市，合計只有二個新案開賣；桃園、新竹與台中亦分別有二個建案進場，疫情影響相對輕微的南部有九新案開案，占全台一半以上，其中台南在建設利多剛性需求增溫下，部分案場仍維持原定時間推案，選擇在疫情期間搶先曝光、打廣告，吸引疫情後的延遞買盤回籠。

就各地看屋來人量觀察，不僅雙北，包括台中及高雄來人數幾乎都減少七至八成，先前預售市場相當火熱的新竹，當地部分品牌建商在剛性需求及投資買盤支撐下，以及透過之前醞釀，直接改為個別預約帶看，還仍保有四至五成的來人數，銷況較不受疫情影響。

總計整個5月台北市、桃園市與高雄市三都，各自有南港「擎天森林」、桃園「潤隆國家大院」、左營「鑫高鐵3」等指標大案進場，推案量較4月成長，不過新北市呈下滑了逾八成，僅有總銷131億元新案推出，成為全台推案萎縮幅度最大的都會區。以5月下半月推案動能急凍的狀況預估，6月尚在三級警戒的籠罩下，建商應維持保守態度，推案動能回溫不樂觀。